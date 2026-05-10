لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027

كتب : منى الموجي

11:30 م 10/05/2026 تعديل في 11/05/2026
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان
    محمد رمضان ومحمد دياب مع فريق فيلم أسد
    محمد رمضان
    محمد رمضان بطل فيلم أسد
    النجم محمد رمضان
    الفنان محمد رمضان
    محمد رمضان يتحدث عن فيلم أسد
    محمد رمضان 3
    محمد رمضان وفيلم أسد

تصوير- أحمد مسعد:

قال النجم محمد رمضان إن تقديمه لـ فيلم أسد دليل على أنه وفي لحلمه، مشددا على أنه لن يقدم للجمهور فيما بعد غير هذه النوعية من الأعمال، وذلك خلال حضوره مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد 10 مايو في أحد فنادق القاهرة الكبرى على كورنيش النيل، للحديث عن كواليس العمل المقرر طرحه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

مشاريع محمد رمضان في السينما والتليفزيون الفترة المُقبلة

وتابع رمضان "أسد دليل على أنني وفي لحلمي، ومش هتشوف غير هذه النوعية من الأعمال في اللي جاي، فمشروعي القادم في الدراما التليفزيونية في رمضان 2027، تأليف أحمد مراد وهو أول مشروع يكتبه مراد خصيصا للتليفزيون، ومشروعي السينمائي الجديد مع محمد دياب أصعب من فيلم أسد 100 مرة على فكرة، وعندي فيلم مع خالد دياب بصعوبة أسد".

محمد رمضان: السينما المصرية عظيمة وأعمالي المُقبلة سوف تليق بالجمهور

وقطع محمد رمضان على نفسه وعدا أمام الحضور، بأن كل الأعمال المُقبلة سوف تليق بالجمهور المصري وبالسينما المصرية التي وصفها بالعظيمة، مضيفا "واللي العالم العربي كله بيبصولنا وهما فاكرين أستاذ أحمد زكي وأستاذ عادل إمام وأستاذ رشدي أباظة وأستاذ فريد شوقي، إحنا شايلين راية كبيرة وصعبة ودي مسؤولية مش سهل إننا نكون قدها وتفضل الريادة لينا ونفضل أفضل مسلسل في العالم العربي"، ممازحا الفنانة رزان جمال والتي كانت جالسة إلى جواره "مقصدش والله لبنان دول إخواتي".


المؤتمر شهد حضور عدد كبير من الصحفيين والنقاد، وجلس على المنصة معظم أبطال وفريق فيلم أسد، ومن بينهم: المخرج محمد دياب، الكاتب والمخرج خالد دياب، السيناريست شيرين دياب، والنجوم: رزان جمال، أحمد داش، عمرو القاضي، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، مصممة الملابس ريم العدل، مهندس الديكور أحمد فايز.

