بقيمة مليار جنيه.. الأهلي فاروس تعلن نجاح اكتتاب "جلوبال كورب"

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية والبالغ حجمه مليار جنيه ويصدر على شريحة واحدة، بحسب بيان الشركة اليوم.

ويعد هذا أول إصدار لسندات قصيرة الأجل للشركة وأول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة مما يجعله خطوة استثنائية اتجاه استراتجية النمو الممنهجه للشركة.

وقامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي بضمان تغطية الأكتتاب في الإصدار وقيام البنك العربي الافريقي الدولي بدور وكيل السداد وبنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الإصدار على تصنيف P2.