كتب- مروان الطيب:



نشرت الفنانة كارولين عزمي صور تجمعها بالفنان أمير كرارة عبر صفحتها على "انستجرام" من كواليس مسلسل "رأس الأفعى"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 على شاشة قناة ON.

وكشفت كارولين عزمي عن اسم الشخصية التي تقدمها في العمل، إذ تجسد دور الضابط نورا، بينما يقدم أمير كرارة شخصية الضابط مراد، في عمل درامي يتناول صراعًا مع قوى خفية تهدد أمن الوطن.

مسلسل "رأس الأفعى" مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل، تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير،

تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم "محمود التاني"، ويشاركها بطولة المسلسل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "فهد البطل"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، وشارك في بطولته أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، عصام الشقا، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن



