قبل عمرو سعد.. هؤلاء أعلنوا اعتزالهم الدراما عقب عرض أعمالهم

كتب : منال الجيوشي

08:40 م 01/02/2026 تعديل في 09:45 م
    المخرج محمد سامي
    حنان ترك
    حنان تك اعلنت اعتزالها عام 2012
    توفيق عبدالحميد

أعلن الفنان عمرو سعد، اليوم، اعتزاله الدراما التليفزيونية، عقب عرض مسلسله الجديد "إفراج".

المسلسل يعرض على شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد، ضمن دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، تارا عماد، بسنت شوقي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

عمرو سعد ليس النجم الأول الذي يعلن اعتزاله الدراما، عقب عرض عمل تلفزيوني، بل سبقه عدد من النجوم، أبرزهم: محمد سامي أعلن المخرج محمد سامي، العام الماضي، اعتزاله إخراج المسلسلات، بعد عرض آخر أعماله "إش إش"، و"سيد الناس"، وبعد رحلة استمرت ١٥ عاما في دراما رمضان.

توفيق عبدالحميد الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، أعلن اعتزاله الفن، عقب عرض مسلسله الرمضاني "يوتيرن" عام ٢٠٢٣، بطولة خالد النبوي، وريهام حجاج.

وأكد توفيق عبدالحميد وقتها، أن ظروفه الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل. حنان ترك قب عرض مسلسلها الرمضاني "أخت تريز" عام ٢٠١٢، أعلنت الفنانة حنان ترك، اعتزالها التمثيل، وذلك في مداخلة مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل

عمرو سعد مسلسل افراج المخرج محمد سامي

