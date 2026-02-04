معهد الأورام يستقبل نصف مليون مريض في 2025 وعلاج 96% منهم مجانًا

استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، حول الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تم تقديمها عام 2025 للمرضى المترددين على المعهد والمستشفيات التابعة له، بالإضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها على كافة المستويات خلال العام نفسه.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن المعهد القومي للأورام يُعد أحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، ويقدّم خدمات جليلة لمرضى السرطان، ويحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة، مشيرًا إلى أن إدارة جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالمعهد والمستشفيات التابعة له، إيمانًا منها بأهمية مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال علاج الأورام، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية والتزامها بدورها الوطني والمجتمعي.

وأشار الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، إلى مواصلة المعهد أداء رسالته الطبية والعلمية، وتقديمه خدمات طبية متخصصة لمرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات العالمية المتبعة في علاج الأورام، وذلك من خلال منظومة متكاملة للعلاج والتشخيص والبحث العلمي، مدعومة بكوادر طبية وتمريضية عالية الكفاءة، لافتًا إلى دور المعهد الرائد في إعداد الكوادر الطبية ودعم البحث العلمي في مجال الأورام، وتقديمه مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية للمرضى.

وأشار التقرير إلى إجمالي السعة الاستيعابية الحالية لمستشفيات المعهد (الشمالي، والجنوبي، والثدي بالتجمع الأول)، والتي تضم 496 سريرًا، منها 49 سرير رعاية مركزة، و18 سريرًا للطوارئ، و160 سرير علاج كيميائي، بالإضافة إلى 16 غرفة عمليات جراحية، و56 عيادة خارجية، و4أجهزة للأشعة المقطعية، وجهازين للأشعة بالرنين المغناطيسي، و11 جهاز سونار، وجهازين إيكو، وجهازين جاما كاميرا، وجهاز مسح ذري بوزيتروني (PET-CT)، بالإضافة إلى خمسة أجهزة للعلاج الإشعاعي، ومعالجين خطيين، وجهازين للعلاج الإشعاعي الموضعي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمريض عن طريق فرق توجيه المرضى (Patient Navigators)، وفرق توعية متخصصة، وتقديم استشارات التغذية، والعلاج التلطيفي وعلاج الألم، وتوفير الاستضافة والانتقالات.

ورصد التقرير استقبال كافة مستشفيات المعهد نحو 482 ألفًا و758 مريضًا، من بينهم 29 ألفًا و453 مريضًا جديدًا، يمثلون حوالي ربع عدد مرضى السرطان الجدد في مصر سنويًا، حيث يستقبل المعهد متوسط 1522 مريضًا يوميًا بالعيادات الخارجية.

كما بلغ إجمالي عدد العمليات التي تم إجراؤها في المعهد 7680 عملية كبرى وصغرى ومناظير جراحية، بالإضافة إلى إعطاء حوالي 100 ألف جلسة علاج كيميائي و62 ألف جلسة علاج إشعاعي، و54 ألف أشعة تشخيصية، وإجراء مليون و601 ألف و137 تحليلًا معمليًا، بالإضافة إلى فحص 1600 حالة من خلال وحدة الكشف المبكر للأورام، واستقبال عيادة علاج الألم 34513 مريضًا، علمًا بأن المعهد يعالج جميع المرضى في كافة التخصصات والأعمار (11% منهم أطفال)، في جميع مراحل المرض، سواء الذين بدأ علاجهم خارج المعهد أو لم يبدأ علاجهم بعد، ويعالج منهم 96% بالمجان دون تحمل المريض أي تكلفة (على نفقة الموازنة العامة – نفقة الدولة – التأمين الصحي – أو التبرعات).

وأوضح التقرير علاج نحو 13593 مريضًا عام 2025 ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، حيث تم استقبال وعلاج نحو 5520 مريضة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، و7343 مريضًا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الجراحية، و730 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطانات الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، بالإضافة إلى علاج نحو 9177 مريضًا بالأقسام الداخلية، و1525 مريضًا بأقسام الرعايات المركزة بمستشفيات المعهد.

كما أشار التقرير إلى استقبال مستشفى الثدي بالتجمع 177741 مريضة، من بينهم 6342 مريضة جديدة، إلى جانب إجراء 1423 عملية جراحية، وتقديم 36101 جلسة علاج كيميائي، و16909 جلسة علاج إشعاعي، و6481 أشعة ماموجرام، و3518 أشعة مقطعية، و58131 تحليلًا معمليًا، إلى جانب استقبال 5252 مريضًا بعيادة التغذية العلاجية داخل المستشفى، وتقديم 4855 جلسة توعية ودعم نفسي، و2412 جلسة علاج طبيعي.

وعلى مستوى الاعتماد الدولي، أوضح التقرير حصول المستشفى الجنوبي على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعتمد دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، والحصول على الاعتماد الدولي لجميع معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد (الوراثة – المناعة – أمراض الدم – زرع النخاع) من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وفوز مستشفى الثدي بالجائزة الذهبية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المرضى وتطوير برامج توجيه وتثقيف مرضى سرطان الثدي.

كما يجري حاليًا الإعداد لحصول مستشفى الثدي بالتجمع على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، إلى جانب اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية ولجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، والتقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما رصد التقرير تحقيق مستشفيات المعهد نسبة إنجاز 97.95% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء عام 2025، متجاوزة معدل الإنجاز المستهدف البالغ 95.23%.

وعلى مستوى تطوير المستشفيات التابعة للمعهد، أشار التقرير إلى افتتاح وتشغيل التوسعات الجديدة لمجمع العيادات الخارجية بالمستشفى، والتي تشمل عيادات جديدة للجراحة وعلاج الألم، ووحدة للعلاج الطبيعي في مارس 2025، وبدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بالمستشفى في مايو 2025.

بالإضافة إلى تركيب وتشغيل جهازي جاما كاميرا بوحدة الطب النووي (مستشفى الثدي – فم الخليج)، وجهاز جديد ومتطور للموجات الصوتية بوحدة فحص أورام الثدي بالمستشفى الجنوبي.

كما تم افتتاح مركز الأبحاث الإكلينيكية الجديد (أ.د رباب جعفر) بعد إتمام التوسعات والتجديدات الخاصة به، حيث يعمل به فريق مؤهل ومعتمد في ممارسات الإكلينيكية الجيدة (GCP)، شارك في أكثر من 57 تجربة سريرية متعددة المراكز على مستوى العالم.

كما يجري حاليًا الإعداد لتنفيذ مشروع تطوير مركز الأبحاث التجريبية والتدريب بمبنى الشيخ زايد.

وأوضح التقرير عمليات التطوير الجارية، والتي تتضمن إنهاء مشروع إعادة تشغيل وتطوير وحدة زرع النخاع العظمي، ووحدة عزل مرضى سرطان الدم ناقصي المناعة بالمستشفى الجنوبي، والتي سوف يستفيد منها نحو 400 حالة زرع نخاع وأمراض دم جديدة سنويًا على الأقل.

وقرب الانتهاء من مشروع إصلاح وتجديد العيادات الخارجية للمعهد لافتتاحه قريبًا، والعمل على تجديد المستشفى الشمالي بالكامل دون إخلائه من المرضى، والمزمع استلامه خلال عام.

كما تم البدء في بداية عام 2026 في مشروع تأهيل وتجديد المبنى الأوسط للمعهد (مبنى المعامل والأشعة)، والمزمع الانتهاء منه خلال 3 سنوات، والإعداد لتنفيذ مشروع جديد لتطوير وحدة الطوارئ بالمقر الرئيسي للمعهد خلال عام 2026، ويجري العمل على استكمال منظومة التحول الرقمي لمستشفيات المعهد، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المستشفيات.

وأشار التقرير إلى قرب الانتهاء من إنشاء وتجهيز مستشفى معهد الأورام الجديد بالشيخ زايد (500500)، الذي يُقام على مساحة 225,000 م² بسعة 360 سريرًا، منها 100 سرير للرعاية المركزة، بالإضافة إلى العديد من غرف العمليات والعيادات التخصصية المختلفة، ووحدات زرع النخاع العظمي والخدمات الأخرى مثل المعامل وأجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية، مما سيؤدي إلى تضاعف الطاقة الاستيعابية لمستشفيات المعهد ثلاث مرات مقارنة بعام 2022، وتحسين الخدمات المقدمة بصورة كبيرة، وتقليل قوائم الانتظار بالمعهد.

كما رصد التقرير تنظيم المعهد العديد من الفعاليات والقوافل الطبية، مثل القافلة الطبية الشاملة في جميع التخصصات بكنيسة الملاك ميخائيل – مصر القديمة (سبتمبر 2025)، والقافلة الطبية التوعوية بحي الأسمرات (أكتوبر 2025)، إلى جانب تنظيم العديد من حملات التوعية، منها اليوم التوعوي للعناية بصحة الفم والأسنان خلال العلاج الكيماوي والإشعاعي بمستشفى الثدي (مارس 2025)، والاحتفال باليوم العالمي لأورام الدم (مايو 2025)، والاحتفال باليوم العالمي لليوكيميا الميلودية المزمنة (سبتمبر 2025).

كما نظم المعهد احتفالية "أكتوبر الوردي" وتكريم المتعافيات من سرطان الثدي (أكتوبر 2025)، واليوم التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى تنظيم دورات توعوية مشتركة بالتعاون بين المعهد الفني للتمريض ومؤسسة "حياة كريمة"، وزيارة وفد من زوجات الملحقين العسكريين لمستشفى الثدي بالتجمع، ونشر فيديوهات التوعية عبر صفحات المعهد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح التقرير توقيع المعهد العديد من اتفاقيات التعاون الدولي، من بينها توقيع اتفاقية اعتماد المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة مركزًا محوريًا متعاونًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدعم المعهد وتعزيز قدراته في مجالات الفيزياء الطبية والطب النووي والتصوير والعلاج الإشعاعي، إلى جانب استقبال المعهد العديد من الزيارات الدولية، مثل زيارة رئيس الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، وزيارة وفد اتحاد الصناعات الألمانية، وزيارة وفد الهيئة الوطنية الليبية لمكافحة السرطان، وزيارة الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي.

وأشار التقرير إلى تنظيم المؤتمر الدولي السنوي للمعهد العام الماضي (BGO 2025) بحضور أكثر من 3000 مشارك مصري وأجنبي، وأقيم على هامش المؤتمر 19 ورشة عمل في مجالات المعامل والأشعة والجراحة وغيرها، وتم اعتماد المؤتمر من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME) للعام الخامس على التوالي، كما تم لأول مرة اعتماد المؤتمر من المجلس الصحي المصري كمصدر معتمد للتعليم الطبي المستمر.

وأوضح التقرير أن المعهد يوجد به حاليًا 8 درجات ماجستير، و12 درجة دكتوراه، ويبلغ عدد المقيدين في الدراسات العليا 147 في درجة الماجستير، و196 في درجة الدكتوراه.

وتمت الموافقة على 6 دبلومات مهنية جديدة بالمعهد من المجلس الأعلى للجامعات، ويجري حاليًا إعداد 9 دبلومات مهنية أخرى للاعتماد في تخصصات الأورام المختلفة، كما تم نشر 753 بحثًا موثقًا على موقع النشر العلمي الدولي (PubMed)، وحافظت مجلة المعهد على معامل التأثير المرتفع والبالغ 2.1 عام 2025 وفقًا لمؤسسة "كلاريفيت أناليتكس" العالمية.

