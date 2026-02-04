إعلان

فنان سيناوي يودع شعبان بمجسم "أهلاً رمضان" على شاطئ البحر

كتب : رضا السيد

12:46 م 04/02/2026
على الرمال الذهبية لـ "شاطئ القمر" بمدينة الطور، وبأنامل تعشق الإبداع، استقبل الفنان "إسلام النجار" شهر رمضان المبارك بطريقة استثنائية؛ حيث حول رمال الشاطئ الصماء إلى لوحة فنية ناطقة تحمل عبارة "أهلاً رمضان"، لتبهر رواد الشاطئ وتعلن قرب حلول شهر الروحانيات.


رغم أن منحوتات الرمال تولد لتموت سريعاً تحت وطأة الأمواج أو الرياح، إلا أن "إسلام" يرى في هذا الفن متعة لا توصف، ويقول في حديثه: "النحت على الرمال يحتاج جهداً شاقاً ووقتًا طويلاً، لكنني حرصت على التعبير عن فرحتي بقرب الشهر الكريم ومشاركة هذه البهجة مع الناس، ولا أبالي بانهيار المجسم، فالفرحة الحقيقية تكمن في لحظة إتمام العمل ورؤية انبهار الأطفال والكبار به".

وأوضح الفنان أن هذا الفن القديم يمتلك سحراً خاصاً، إذ يحول الشواطئ إلى معارض مفتوحة تجسد الواقع والخيال والأيقونات التراثية، وهو ما يثير خيال الأطفال بشكل خاص ويجذب مختلف الفئات العمرية.


لم تتوقف طموحات "النجار" عند حدود النحت الشخصي، بل وجه دعوة للمسؤولين بضرورة إقامة "مهرجانات دولية لنحت الرمال" على شواطئ جنوب سيناء، أسوة بالمحافظات الساحلية الأخرى.

وأكد أن مثل هذه المهرجانات تساهم بشكل كبير في تنشيط سياحة الشواطئ خاصة في مدن خليج السويس التي تحتاج لمزيد من الضوء السياحي، وتنمية مواهب النشء من خلال تعلم هذا الفن الإبداعي وممارسته عملياً أمام الجمهور، وخلق جذب بصري يحول الشواطئ من مجرد مكان للسباحة إلى واجهة ثقافية وفنية متميزة.

جنوب سيناء مدينة الطور شاطئ البحر إسلام النجار

