"مخالفات جسيمة".. الصحة تغلق 15 مركزًا لعلاج الإدمان (قائمة بالأسماء)

أغلقت وزارة الصحة والسكان 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظتي الجيزة والشرقية، بعد ثبوت مزاولتها النشاط بدون تراخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية

والقانونية.

وبحسب بيان اليوم، جاء الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة – شاركت فيها إدارة العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – أسفرت عن ضبط وتشميع 15 منشأة مخالفة.

وشملت الإغلاقات 14 مركزًا بمنطقة البدرشين في الجيزة، وهي:

• مركز النور الجديد (ديتوكس)

• مركز النور الجديد (هاف واي)

• مركز تأهيل سلوك (ديتوكس)

• مركز تأهيل سلوك (هاف واي)

• مركز البيت بيتك (ديتوكس)

• مركز البيت بيتك (هاف واي)

• مركز النصر (ديتوكس)

• مركز النصر (هاف واي)

• مركز طريق النجاة

• مركز نحن معك (ديتوكس)

• مركز نحن معك (هاف واي)

• مركز حياة أفضل

• مركز بيت التعافي (ديتوكس)

• مركز بيت التعافي (هاف واي)

وفي محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، تم إغلاق مركز سكون للتأهي.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى رصد مخالفات شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، نقص التجهيزات، عدم وجود سجلات منتظمة، مخالفات في إدارة النفايات الخطرة، وعدم تصويب المخالفات السابقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، إضافة إلى افتقارها لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يعرض نزلاءها لخطر جسيم.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التعامل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستغرام.