رمضان 2026.. طرح البوسترات المنفردة لمسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كتب : مصراوي

08:26 م 03/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زينة منصور
  • عرض 8 صورة
    سيد رجب
  • عرض 8 صورة
    احمد بحر كزبرة
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي
  • عرض 8 صورة
    وليد فواز
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي
  • عرض 8 صورة
    نورين ابو سعدة

كتب - معتز عباس:
طرحت قناة "ON" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "بيبو" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت "ON"، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوسترات، وكتبت: "انتظروا منافسة درامية شرسة بين هؤلاء النجوم في مسلسل بيبو على ON في موسم دراما رمضان 2026".

مسلسل بيبو يتكون من 15 حلقة، من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.
يشارك في بطولته أحمد بحر "كزبرة" وهالة صدقي وسيد رجب وإسلام إبراهيم ووليد فواز ووئام مجدى ونورين أبو سعدة وزينة منصور، وآخرين.

مسلسل بيبو كزبرة مسلسلات رمضان 2026

