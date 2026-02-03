رمضان 2026.. طرح البوسترات المنفردة لمسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "ON" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "بيبو" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت "ON"، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوسترات، وكتبت: "انتظروا منافسة درامية شرسة بين هؤلاء النجوم في مسلسل بيبو على ON في موسم دراما رمضان 2026".

مسلسل بيبو يتكون من 15 حلقة، من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

يشارك في بطولته أحمد بحر "كزبرة" وهالة صدقي وسيد رجب وإسلام إبراهيم ووليد فواز ووئام مجدى ونورين أبو سعدة وزينة منصور، وآخرين.