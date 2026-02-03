طرح البوستر الرسمي لمسلسل "كان ياما كان" رمضان 2026

كشف المخرج كريم العدل عن البوستر الرسمي لمسلسل "كان ياما كان"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر كريم البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كان ياما كان رمضان 2026 ، اللهم جبرا يتعجب منه أهل السماء و الأرض".

ويشارك الكدواني بطولة المسلسل كل من يسرا اللوزي، نهى عابدين، چلا هشام، يوسف عمر، حنان يوسف، عارفة عبدالرسول، ريتال عبدالعزيز، آلاء علي، هنا غنيم، يوسف حشيش، تميمة حافظ وحازم راغب. المسلسل من تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل "كان ياما كان" في إطار رومانسي كوميدي درامي، يعتمد على حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية مختلفة، ويسلّط الضوء على العلاقات الزوجية وتحديات ما بعد الطلاق وتعقيداتها.

اقرأ أيضا..

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟

"تعثر إليسا على المسرح".. لعنة تطارد المطربة منذ 11 عاما