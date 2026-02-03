إعلان

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "كان ياما كان" رمضان 2026

كتب : معتز عباس

12:17 ص 03/02/2026

بوستر كان ياماكان

كشف المخرج كريم العدل عن البوستر الرسمي لمسلسل "كان ياما كان"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر كريم البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كان ياما كان رمضان 2026 ، اللهم جبرا يتعجب منه أهل السماء و الأرض".

ويشارك الكدواني بطولة المسلسل كل من يسرا اللوزي، نهى عابدين، چلا هشام، يوسف عمر، حنان يوسف، عارفة عبدالرسول، ريتال عبدالعزيز، آلاء علي، هنا غنيم، يوسف حشيش، تميمة حافظ وحازم راغب. المسلسل من تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل "كان ياما كان" في إطار رومانسي كوميدي درامي، يعتمد على حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية مختلفة، ويسلّط الضوء على العلاقات الزوجية وتحديات ما بعد الطلاق وتعقيداتها.

مسلسل كان ياما كان دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

