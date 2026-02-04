إعلان

بيل جيتس يعلّق على إدراج اسمه في ملفات إبستين وعلاقته بفتيات روسيات

كتب : محمد جعفر

12:47 م 04/02/2026

بيل جيتس وإبستين

أصدر الملياردير الأمريكي بيل جيتس ردًا غاضبًا على مزاعم وردت في وثائق جديدة مرتبطة بجيفري إبستين، ادّعت وجود علاقة بينه وبين فتيات روسيات في جزيرة إبستين، إضافة إلى إصابته بمرض منقول جنسيًا وطلبه مضادات حيوية لمنحها سرًا لزوجته آنذاك، ميليندا.

وقال متحدث باسم مؤسس شركة مايكروسوفت، في بيان لصحيفة ديلي ميل إن "هذه الادعاءات سخيفة تمامًا وكاذبة بالكامل"، مؤكدًا أن الوثائق لا تعكس سوى "إحباط إبستين من عدم وجود علاقة مستمرة بينه وبين جيتس، والحدود التي كان مستعدًا لتجاوزها للإيقاع به وتشويه سمعته".

وجاءت هذه المزاعم ضمن مئات الآلاف من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية صباح الجمعة، والتي شمل الإفراج عنها أيضًا صورًا جديدة غير مؤرخة تجمع إبستين وجيتس في مواقع مختلفة.

وسبق أن أعرب جيتس عن ندمه على علاقته بإبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات، والذي توفي في سجن بنيويورك عام 2019، لكنه نفى بشكل متكرر أي تورط أو مخالفة قانونية، وعلى مدار سنوات، سعى جيتس إلى التقليل من طبيعة علاقته بإبستين، مؤكدًا أنهما لم تربطهما علاقة عمل أو صداقة، وأن لقاءاتهما كانت في إطار تجمعات جماعية فقط، كما نفى حضوره أي من حفلات إبستين أو زيارته لمساكنه.

وتستند الادعاءات الأخيرة إلى رسالة بريد إلكتروني كان من المقرر أن يرسلها كبير مستشاري جيتس آنذاك، بوريس نيكوليتش، على خلفية استقالته من المؤسسة الخيرية التابعة لجيتس، وهاجمت الرسالة جيتس بسبب إنهاء علاقته بإبستين، وتضمنت اتهامات مباشرة له، من بينها طلب حذف رسائل بريد إلكتروني تتعلق بإصابته بمرض منقول جنسيًا، وطلب تزويده بمضادات حيوية لإعطائها سرًا لزوجته.

إبستين ملفات إبستين فتيات روسيات بيل جيتس

