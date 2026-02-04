إعلان

استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة "عاجزة عن الحركة" للمستشفى

كتب : علاء عمران

12:19 م 04/02/2026 تعديل في 12:48 م

أمن القاهرة ينقل سيدة

كتب - علاء عمران:
في لفتة إنسانية جديدة، استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، لاستغاثة سيدة طلبت المساعدة لنقلها إلى المستشفى، لعدم قدرتها على الحركة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً من المواطنة تلتمس فيه المساعدة الطبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل سكنها، حيث تعاملت القوات مع الموقف بسرعة واهتمام، وتم اصطحاب السيدة بسيارة الشرطة وتوصيلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ولاقت الاستجابة الفورية استحسان المواطنة وأسرتها، كما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تحرك رجال الشرطة، مؤكدين أن هذا التصرف يعكس حرص الوزارة على مد يد العون للمواطنين في الحالات الإنسانية والطارئة.

