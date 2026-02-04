مديرة صندوق النقد: واثقة جدا من صرف 2.3 مليار دولار لمصر بنهاية الشهر

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إنها تثق في حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري.

وأكدت أن الصندوق في المراحل النهائية لاستكمال المراجعات اللازمة لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأضافت جورجييفا، خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن قيمة التمويل تشمل ملياري دولار ضمن برنامج القرض القائم البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب 300 مليون دولار كأول شريحة من قرض الاستدامة والصلابة البالغ 1.2 مليار دولار.

وتترقب مصر اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسمح بصرف الشريحتين التمويليتين من القرض، إضافة إلى أول دفعة من تمويل الاستدامة.

وأوضحت مديرة الصندوق أن ثقتها في موافقة المجلس التنفيذي تعود إلى ما لمسته بنفسها من جدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن البرنامج، مشيرة إلى أن بعض هذه الإصلاحات لم تكن سهلة التنفيذ.

وأكدت أن صرف الشريحة الجديدة لا يقتصر تأثيره على الجانب التمويلي فقط، بل يبعث رسائل إيجابية للأسواق تعكس التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرتها على تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار.