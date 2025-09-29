إعلان

مروان المسلماني ونبيل عيسى.. 25 صورة لنجوم مسلسل ولد بنت شايب على السجادة الحمراء

كتب : مصراوي

09:33 م 29/09/2025
  • عرض 25 صورة
كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

احتفل نجوم مسلسل ولد بنت شايب، مساء اليوم الاثنين 29 سبتمبر، بعرض أول حلقتين في ڤوكس سينما بمول مصر، قبل طرحه على منصة واتش إت، بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر.

وشهدت السجادة الحمراء حضور: الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان حازم سمير، المخرجة زينة عبدالباقي، الفنان نبيل عيسى، الفنان مروان المسلماني، كما تواجدت أسرة بطلة المسلسل الفنانة ليلى أحمد زاهر: الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى، وابنتهما منى.

كانت منصة "واتش إت"، نشرت (برومو) المسلسل عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "الولد والبنت هيقابلوا الشايب، مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات واتش إت الأصلية يعرض قريبا".

وشهد الإعلان ظهور عدد من أبطاله، بينهم: الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنانة انتصار، الفنان نبيل عيسى.

مروان المسلماني نبيل عيسى مسلسل ولد بنت شايب منصة واتش إت المخرجة زينة عبدالباقي

