كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

احتفل نجوم مسلسل ولد بنت شايب، مساء اليوم الاثنين 29 سبتمبر، بعرض أول حلقتين في ڤوكس سينما بمول مصر، قبل طرحه على منصة واتش إت، بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر.

وشهدت السجادة الحمراء حضور: الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان حازم سمير، المخرجة زينة عبدالباقي، الفنان نبيل عيسى، الفنان مروان المسلماني، كما تواجدت أسرة بطلة المسلسل الفنانة ليلى أحمد زاهر: الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى، وابنتهما منى.

كانت منصة "واتش إت"، نشرت (برومو) المسلسل عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "الولد والبنت هيقابلوا الشايب، مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات واتش إت الأصلية يعرض قريبا".

وشهد الإعلان ظهور عدد من أبطاله، بينهم: الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنانة انتصار، الفنان نبيل عيسى.