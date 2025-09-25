مستوحى من أحداث حقيقية.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "ورد وشوكولاتة"

طرحت منصة يانجو بلاي الإعلان التشويقي لمسلسل ورد وشوكولاتة، الذي من المقرر عرضه قريبا للجمهور.

المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، ويكشف في إعلانه التشويقي عن حكاية تبدأ بلحظات حالمة، ورود وشوكولاتة، لكنها سرعان ما تتحول الهمسات إلى تهديدات وتنقلب إلى علاقة سامة تقود إلى منعطف لا يخطر على بال ومصير غامض يقلب كل التوقعات.

العمل هو أحدث إنتاجات "يانجو الأصلية" بالتعاون مع "العدل جروب"، ويشهد عودة محمد فراج وزينة معًا بعد سنوات. المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

ويكشف الإعلان التشويقي عن العلاقة المتوترة والمعقدة بين شخصيتي "صلاح" و"مروة"، من خلال صراعات عاطفية وأحداث مفاجئة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجمين زينة ومحمد فراج، نخبة من ألمع النجوم من بينهم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي وبسام رجب. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.