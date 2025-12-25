يشهد شهر يناير المُقبل طرح مسلسل "بطل العالم" على منصة يانجو بلاي وقناة CBC، بطولة الفنان عصام عمر، وإنتاج شركة "ذا بلانت ستوديوز".

عصام عمر

ووصف الفنان عصام عمر المسلسل بالتجربة المهمة بالنسبة له، وقال في بيان صحفي "تعاملت مع شخصية صلاح الحريف كرحلة إنسانية قبل أن تكون دورًا تمثيليًا. عملت بجد على الجانب البدني والنفسي للشخصية، خصوصًا في مشاهد الملاكمة والتحولات التي يمر بها خلال الأحداث. أتمنى أن يلمس العمل الجمهور وأن يجد كل مشاهد جزءًا من نفسه في قصة صلاح الحريف".

طارق نصر

وعبر المنتج طارق نصر عن سعادته بتقديم مسلسل "بطل العالم" في أول تعاون فني يجمعه بالفنان عصام عمر، مضيفا "نرى في عصام طاقة تمثيلية كبيرة، ونأمل بأن يكون هذا العمل بداية تعاونات فنية أخرى معه خلال الفترة المقبلة. عصام يقدم في هذا المسلسل دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا عن أعماله السابقة، في حكاية تمزج بين الدراما والأكشن وتقترب من نبض الجمهور بتوليفة غير تقليدية".

وتابع طارق: نعتز بأن يكون "بطل العالم" ضمن الأعمال الأصلية لمنصة يانجو بلاي، إذ يُعرض في شهر يناير، في إطار شراكتنا الناجحة مع المنصة. ويُعد هذا المسلسل التعاون الثاني الذي يجمعنا بالمنصة ونشكرهم على الدعم الكبير الذي قدمه جو الخوند، مدير المحتوى، وفريق عمل المنصة، لضمان تقديم عمل يرتقي إلى توقعات الجمهور ويعكس مستوى الإنتاج الذي نطمح إليه.

وتحدث نصر عن مخرج العمل عصام عبدالحميد والمؤلف هاني سرحان، قائلا "واحد من المخرجين المتميزين، ونرى في هذا العمل محطة مهمة في مسيرته الفنية، ونتطلع إلى مزيد من التعاونات معه في المستقبل، بالإضافة إلى العمل مع هاني سرحان، مؤلف العمل المتميز. نحن في ذا بلانت ستوديوز نضع ثقة كبيرة في المواهب الشابة ونسعى دائمًا لتقديم أعمال تحمل قيمة فنية وتمنح الجمهور تجربة مشاهدة استثنائية.

عصام عبدالحميد

وأكد المخرج عصام عبد الحميد أن فكرة أن يكون الإنسان "بطل العالم" هي حلم ينشأ عليه منذ الطفولة، قبل أن تقوده الحياة إلى رحلة يكتشف خلالها أنه قد لا يصل إلى ذلك اللقب بالشكل التقليدي. وأضاف "ما لا ننتبه إليه غالبًا هو أن هناك دائمًا شخصًا في حياتنا يرانا بطلًا من منظوره الخاص، سواء كان زوجًا أو أمًا أو أبًا أو ابنًا أو صديقًا.

وأشار إلى أن مسلسل "بطل العالم" يقدم حكاية الأبطال الحقيقيين، ويعكس قصة مشتركة يعيشها الجميع.

هاني سرحان

من جانبه، أعرب المؤلف هاني سرحان عن سعادته باقتراب موعد عرض مسلسل "بطل العالم"، متمنيًا أن يحظى العمل وشخصياته بإعجاب الجمهور، تمامًا كما تعلق بها فريق العمل خلال مرحلتي الكتابة والتصوير.

قصة بطل العالم

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والمغامرة والكوميديا، في 10 حلقات، عن صلاح الحريف (يجسده عصام عمر)، بطل ملاكمة سابق يعيش حياة متواضعة بعد ابتعاده عن الأضواء، قبل أن يجد نفسه مجبرًا على العمل كحارس شخصي. ومع ظهور دنيا الجندي (جيهان الشماشرجي)، تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب تهديدات المحروق، زعيم المراهنات (فتحي عبدالوهاب)، لينخرط في عالم جديد مليء بالأسرار والمخاطر في إطار يحمل جرعة من التشويق والكوميديا.