الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026
كتب : منى الموجي
كشفت منصة يانجو بلاي عن الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية"، والذي من المقرر أن تعرضه حصريا في رمضان 2026.
تدور أحداث المسلسل حول عادل وهو شاب بسيط يعمل في تركيب كاميرات المراقبة، وعندما تصبح عائلته مهددة، يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر.
مسلسل عين سحرية تأليف هشام هلال، إخراج سدير مسعود، بطولة عصام عمر، سماء إبراهيم، باسم سمرة.
جدير بالذكر أن يانجو بلاي كشفت مؤخرًا عن تفاصيل مسلسلها الأصلي "بطل العالم" تأليف هاني سرحان، بطولة عصام عمر، فتحي عبدالوهاب، جيهان الشماشرجي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرة والكوميديا.