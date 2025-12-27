إعلان

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

كتب : منى الموجي

04:30 م 27/12/2025 تعديل في 04:30 م
    الفنان باسم سمرة في مسلسل عين سحرية
    باسم سمرة
    باسم سمرة وعصام عمر
    سماء إبراهيم وعصام عمر في مسلسل عين سحرية
    عصام عمر في مسلسل عين سحرية
    عصام عمر
    عين سحرية في رمضان 2026
    باسم سمرة في مسلسل عين سحرية
    مسلسل عين سحرية
    من مسلسل عين سحرية

كشفت منصة يانجو بلاي عن الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية"، والذي من المقرر أن تعرضه حصريا في رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول عادل وهو شاب بسيط يعمل في تركيب كاميرات المراقبة، وعندما تصبح عائلته مهددة، يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر.

مسلسل عين سحرية تأليف هشام هلال، إخراج سدير مسعود، بطولة عصام عمر، سماء إبراهيم، باسم سمرة.

جدير بالذكر أن يانجو بلاي كشفت مؤخرًا عن تفاصيل مسلسلها الأصلي "بطل العالم" تأليف هاني سرحان، بطولة عصام عمر، فتحي عبدالوهاب، جيهان الشماشرجي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرة والكوميديا.

رمضان 2026 يانجو بلاي مسلسل عين سحرية

