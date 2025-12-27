23 صورة من كواليس مسلسل "عرض وطلب" قبل عرضه في رمضان 2026

كشفت منصة يانجو بلاي عن الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية"، والذي من المقرر أن تعرضه حصريا في رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول عادل وهو شاب بسيط يعمل في تركيب كاميرات المراقبة، وعندما تصبح عائلته مهددة، يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر.

مسلسل عين سحرية تأليف هشام هلال، إخراج سدير مسعود، بطولة عصام عمر، سماء إبراهيم، باسم سمرة.

جدير بالذكر أن يانجو بلاي كشفت مؤخرًا عن تفاصيل مسلسلها الأصلي "بطل العالم" تأليف هاني سرحان، بطولة عصام عمر، فتحي عبدالوهاب، جيهان الشماشرجي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرة والكوميديا.