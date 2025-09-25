كتبت- منى الموجي:

يحتفل مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بافتتاح دورته الثالثة "دورة سميحة أيوب" مساء اليوم الخميس على مسرح السامر بالعجوزة بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، والتي تشهد مشاركة 16 عرضا من 6 دول وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.

تخرج حفل الافتتاح المخرجة الشابة تغريد عبدالرحمن ويتضمن عددا من الفقرات، من بينها: فقرة رسم على الهواء للفنان الصعيدي أبانوب بيباوي، وفقرة تحطيب لفريق التحطيب بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، بالإضافة إلى عرض فيديو قصير عن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان وأهم العروض المشاركة وأخيرا التكريمات.

تحمل هذه الدورة اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وتحتفي بصاحبة المسيرة الفنية الممتدة لأكثر من سبعة عقود، قدمت خلالها العديد من الشخصيات التي باتت علامات في وجدان الجمهور، إذ لم تكن سيدة المسرح العربي مجرد ممثلة، بل كانت رمزًا للريادة والالتزام والإبداع، وأحد أبرز الأصوات التي حملت هموم المرأة وأحلامها إلى خشبة المسرح، وألهمت بعطائها أجيالا متتابعة من المبدعين.

ويكرّم المهرجان مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة في عالم المسرح والفن، اعترافًا بمسيرتهن وإسهاماتهن في المشهد الفني المصري والعربي والدولي، ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الفن الاستعراضي في مصر والتي ارتبط تاريخها بتأسيس فرقة رضا الاستعراضية مع الفنانين محمود رضا وعلي رضا، وأسهمت طيلة عقود في ترسيخ فن الاستعراض المصري محليًا ودوليًا، بأعمال تمزج بين التراث والابتكار فتركت بصمة مميزة.

ويكرم المهرجان الفنانة القديرة والممثلة المسرحية ذات الحضور القوي عايدة فهمي، التى عُرفت بأدوارها المسرحية والدرامية التي تتناول قضايا اجتماعية، وتعد من الأصوات المؤثرة في المشهد المسرحي المصري المعاصر، وإلى جانب تألقها الفني نجحت في إدارة فرقة المسرح الكوميدي لعدة سنوات.

كما يكرم المهرجان المخرجة المنفذة علا فهمي التي تعد واحدة من أهم المخرجات التنفيذيات فى مصر ساهمت في إنتاج وتنفيذ عدد كبير من العروض المسرحية الناجحة، ومنها: "قهوة سادة"، "آنستونا"، "الاسكافي ملكا"، "حاجة تخوف" وأخيرا "حواديت"، وهي الجندي المجهول المعلوم في مركز الإبداع الفني "مصنع النجوم"، ومعروفة بالدقة والانضباط في كل العروض التي تتولى العمل عليها.

وتضم القائمة أيضا د. منى صادق أيقونة العمل الأكاديمي أستاذة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، شاعرة وممثلة وأستاذة أكاديمية متخصصة في الأداء والتمثيل، أسهمت في تأهيل أجيال من الممثلين وطلبة المسرح وخريجي المعهد الذين تتلمذوا على يديها، وكذلك الممثلة والمدربة والناقدة والكاتبة المتميزة معتزة عبدالصبور، والتي نشأت في أسرة فنية فى بيت الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة سواء في المسرح أو السينما والتليفزيون، وحازت على جائزة أفضل ممثلة مسرحية أكثر من مرة في مهرجانات داخل مصر وخارجها، منها: المهرجان القومي للمسرح ومهرجان البحر الأبيض المتوسط فى إيطاليا.

إلى جانب تكريم المخرجة والممثلة والفنانة البصرية الإيطالية آنا دورا دورنو؛ المؤسسة المشاركة لفرقة Instabili Vaganti، والمعروفة بأعمالها التجريبية في مسرح الجسد والوسائط المتعدّدة، قدمت عروضًا ومشروعات تعاون دولية وورشًا متقدمة في مجالات الأداء المعاصر. تُعد من الوجوه الرائدة في ساحة المسرح التجريبي الأوروبي.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب دعم وزارة الشباب والرياضة.