بالصور- انطلاق تصوير مسلسل لعدم كفاية الأدلة

كتب-مروان الطيب:

انطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل "لعدم كفاية الأدلة"، الذي تدور أحداثه في حلقات متصلة منفصلة، ويتناول العديد من القضايا المهمه التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة،

والعمل من إنتاج حسين يسري، و إخراج أحمد حسن وتأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، وتقوم بالبطولة الفنانة سهر الصايغ ويشاركها عدد كبير من النجوم.

ويشارك في الأحداث محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروه أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل.