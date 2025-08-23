كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة دعاء رجب تصوير أحدث مشاهدها بالجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، وتجمعها بالنجم هشام ماجد والفنان أحمد فتحي.

دعاء تلعب دور "تهاني" زوجة "سعدون" الشخصية التي يقوم بها الفنان أحمد فتحي، وهما ضمن فريق مازو –هشام ماجد- ضمن أحداث العمل.

"اللعبة" بطولة: الفنان هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، أحمد فتحي، دعاء رجب، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد سعد والي وإنتاج أمير شوقي، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد نهاية العام الجاري.

وتدور أحداث الجزء الخامس من "اللعبة" حول تصاعد التحدي بين وسيم ومازو، ويحاول الأخير تعويض خسارته من خلال منافسة جديدة تجمع الفريقين.