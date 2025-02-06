إعلان

رمضان 2025.. صابر يعود للحياة بـ"المداح: أسطورة العهد" وغادة عادل بشخصيات مختلفة

08:19 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    حمادة هلال
  • عرض 22 صورة
    حمادة هلال 2
  • عرض 22 صورة
    حمادة هلال 1
  • عرض 22 صورة
    خالد الصاوي
  • عرض 22 صورة
    طارق النهري
  • عرض 22 صورة
    غادة عادل 2
  • عرض 22 صورة
    خالد الصاوي 1
  • عرض 22 صورة
    غادة عادل في المداح 5
  • عرض 22 صورة
    دارين حداد
  • عرض 22 صورة
    محمد عبدالحافظ
  • عرض 22 صورة
    هبة مجدي 1
  • عرض 22 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 22 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 22 صورة
    غادة عادل
  • عرض 22 صورة
    نجوم المداح
  • عرض 22 صورة
    بوستر المداح اسطورة العهد 1
  • عرض 22 صورة
    حماده هلال في مسلسل المداح
  • عرض 22 صورة
    بوسترات مسلسل المداح 5
  • عرض 22 صورة
    فريق عمل مسلسل المداح 5
  • عرض 22 صورة
    نجوم وأبطال مسلسل المداح 5
  • عرض 22 صورة
    بوسترات مسلسل المداح 5 رمضان 2025
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الإعلان الدعائي الخاص بالموسم الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد" والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، مطلع شهر مارس المُقبل.

وتعليقا على البرومو، كتب المسؤول عن الصفحة "صابر بعد كل اللي شافه، لسه قدامه مهمة أخيرة عشان الخير ينتصر على أشرار الجن، انتظروا الموسم الخامس من المداح: أسطورة العهد".

يظهر في البرومو إلى جانب أبطال الأجزاء السابقة من المداح، عددا من النجوم الذين انضموا للموسم الخامس، وبينهم: غادة عادل وخالد الصاوي، إذ يظهر خالد في زي أجنبي في عصر غير معاصر، وفي مرة أخرى في عصرنا الحالي مرتديا جلبابا وعمة وفي المرة الثالثة بشعر وذقن مصبوغين باللون الأحمر، كذلك ظهرت غادة بأكثر من شخصية، بينها: امرأة أجنبية وأخرى طبيبة.

ويتردد على لسان الأبطال جمل تشير إلى عودة صابر المداح للحياة بعدما ظنت أسرته أنه توفي، وجمل أخرى مثل "جن متصوركم في هيئة صابر"، "صابر طلع عايش يا رحاب"، "انت مش صابر انت منهم"، "فاكر نفسك وصلت بالسرعة دي يا صابر"، "شيخ صابر بقى عنده كرامات"، "إذا كان جيشهم كبير فجيش المؤمنين أكبر بكتير".

"المداح: أسطورة العهد" تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، تامر شلتوت، أحمد بدير، محسن محيي الدين، محمد عبدالحافظ، يسرا اللوزي، دارين حداد، جوري بكر، طارق النهري، هبة عبدالغني.

View this post on Instagram

A post shared by Shahid (@shahid.vod)

المداح: أسطورة العهد مسلسلات رمضان 2025 حمادة هلال غادة عادل خالد الصاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة