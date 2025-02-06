رمضان 2025.. صابر يعود للحياة بـ"المداح: أسطورة العهد" وغادة عادل بشخصيات مختلفة

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الإعلان الدعائي الخاص بالموسم الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد" والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، مطلع شهر مارس المُقبل.

وتعليقا على البرومو، كتب المسؤول عن الصفحة "صابر بعد كل اللي شافه، لسه قدامه مهمة أخيرة عشان الخير ينتصر على أشرار الجن، انتظروا الموسم الخامس من المداح: أسطورة العهد".

يظهر في البرومو إلى جانب أبطال الأجزاء السابقة من المداح، عددا من النجوم الذين انضموا للموسم الخامس، وبينهم: غادة عادل وخالد الصاوي، إذ يظهر خالد في زي أجنبي في عصر غير معاصر، وفي مرة أخرى في عصرنا الحالي مرتديا جلبابا وعمة وفي المرة الثالثة بشعر وذقن مصبوغين باللون الأحمر، كذلك ظهرت غادة بأكثر من شخصية، بينها: امرأة أجنبية وأخرى طبيبة.

ويتردد على لسان الأبطال جمل تشير إلى عودة صابر المداح للحياة بعدما ظنت أسرته أنه توفي، وجمل أخرى مثل "جن متصوركم في هيئة صابر"، "صابر طلع عايش يا رحاب"، "انت مش صابر انت منهم"، "فاكر نفسك وصلت بالسرعة دي يا صابر"، "شيخ صابر بقى عنده كرامات"، "إذا كان جيشهم كبير فجيش المؤمنين أكبر بكتير".

"المداح: أسطورة العهد" تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، تامر شلتوت، أحمد بدير، محسن محيي الدين، محمد عبدالحافظ، يسرا اللوزي، دارين حداد، جوري بكر، طارق النهري، هبة عبدالغني.