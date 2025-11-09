رمضان 2026.. ريهام عبدالغفور تشارك في بطولة مسلسل "حكاية نرجس"

كتبت- منى الموجي:

تخوض الفنانة ريهام عبدالغفور سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "حكاية نرجس".

مسلسل "حكاية نرجس" من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء. يتكون العمل من 15 حلقة، وينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن يبدأ صُنّاعه تصويره خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ريهام عبدالغفور شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ونسب مشاهدة مرتفعة، ولعب الأدوار الرئيسية في العمل إلى جانبها النجوم: إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، بسمة، محمد علي رزق، أحمد عزمي.

كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل "كتالوج" على منصة نتفليكس، مع النجوم: محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، خالد كمال، والطفل علي البيلي والطفلة ريتال عبدالعزيز.