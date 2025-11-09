إعلان

رمضان 2026.. ريهام عبدالغفور تشارك في بطولة مسلسل "حكاية نرجس"

كتب : منى الموجي

03:50 م 09/11/2025

الفنانة ريهام عبدالغفور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

تخوض الفنانة ريهام عبدالغفور سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "حكاية نرجس".

مسلسل "حكاية نرجس" من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء. يتكون العمل من 15 حلقة، وينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن يبدأ صُنّاعه تصويره خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ريهام عبدالغفور شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ونسب مشاهدة مرتفعة، ولعب الأدوار الرئيسية في العمل إلى جانبها النجوم: إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، بسمة، محمد علي رزق، أحمد عزمي.

كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل "كتالوج" على منصة نتفليكس، مع النجوم: محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، خالد كمال، والطفل علي البيلي والطفلة ريتال عبدالعزيز.

ريهام عبدالغفور حكاية نرجس رمضان 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. التشكيل الرسمي
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر