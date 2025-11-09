13 نوفمبر.. طرح فيلم الهوى سلطان لـ أحمد داود على "شاهد"

أعلنت منصة شاهد عن قيامها بطرح فيلم الهوى سلطان بطولة الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي، لجمهورها يوم 13 نوفمبر .

فيلم الهوى سلطان بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي .

وفي سياق آخر، تعاقد أحمد داود على مسلسل يُعرض في موسم رمضان ٢٠٢٦ وهو بابا وماما جيران مع المنتج صادق الصباح والعرض على mbc.

يأتي ذلك بعد انتهاء أحمد داود من تصوير فيلمه الكراش كما ينتهي من تصوير باقي مشاهده في إذما استعدادا لتصوير مسلسله في رمضان.

فيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق.