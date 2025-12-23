إعلان

22 يناير.. "نتفليكس" تعرض فيلم "جرس إنذار: الحفرة"

كتب : منى الموجي

03:34 م 23/12/2025

فيلم جرس إنذار

طرحت نتفليكس الإعلان الرسمي لفيلم "جرس إنذار: الحفرة"، دراما مستوحاة من أحداث حقيقية، تسلّط الضوء على علاقة مجموعة من الفتيات عندما تُوضع الصداقة أمام اختبار قاسٍ وغير متوقّع، وتصبح الثقة هي مفتاح النجاة الحقيقي.

فصل جديد

يحكي الفيلم فصل جديد في حياة منى (أسيل موريا)، ومشاعل (موضي عبدالله)، وهبة (وفاء الوافي). فالعلاقة التي جمعتهن يومًا لم تعد كما كانت وما حدث في الماضي لم تُطوَ صفحته، بل عاد ليظهر في تفاصيل يومية دقيقة: في الصمت، وفي الشك، وفي البعد الذي يزداد بينهن يومًا بعد يوم.

ومع انضمام ماريا (أسيل سراج) إلى المجموعة، يتصاعد التوتر بشكل ملحوظ. فصورتها "المثالية" تخفي ما هو أعمق، وحضورها الذي يغيّر توازن المجموعة، ويفتح جراحًا قديمة ونقاطًا حسّاسة ظنّ الجميع أنها أُغلقت.

عاصفة مطرية

وفي لحظة مشحونة، ومع اقتراب عاصفة مطرية، تتصاعد المواجهة بين الفتيات، قبل أن يحدث ما لا يُتوقّع: انهيار مفاجئ في ساحة المدرسة، تُحاصر على إثره كل من منى ومشاعل وماريا داخل حفرة مخفية تحت الأرض.

في عمق الحفرة، ومع ارتفاع منسوب المياه وضيق الوقت، تُجبر الفتيات على مواجهة خلافاتهن القديمة في سباق مع النجاة. هناك، تحت السطح، لا يعود التحدي محصورًا في الخروج فحسب، بل في قول المكتوم، ومواجهة كل ما كَسَر جسر الصداقة بينهن: عتاب مؤجّل، وخلافات متراكمة، وحقيقة لا يمكن الهروب منها.

فريق الفيلم

الفيلم من إنتاج أيمن جمال ومحمد علوي، وإخراج عبدالله بامجبور، وتأليف هيفاء السعيد ومريم الهاجري. ويشارك في بطولته كل من موضي عبدالله، أسيل موريا، أسيل سراج، وفاء الوافي، أضوى فهد، وعائشة الرفاعي.

نتفليكس فيلم جرس إنذار: الحفرة فريق الفيلم

