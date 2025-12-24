غياب يسرا وخالد النبوي.. مسلسلات تنسحب من دراما رمضان 2026

مروة الأزلي تتحدث عن كواليس مشاركتها في مسلسل "هابي هالوين" قبل عرضه

شهد الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2026 تغييرات جديدة وغير متوقعة خلال الأيام القليلة الماضية، بخروج عدد من المسلسلات المنتظرة من المنافسة رغم اكتمال التعاقدات وبدء التحضيرات الفنية.

وتأجلت العديد من الأعمال الدرامية، التي كان من المقرر عرضها في رمضان، استجابة لضغوط فنية وتسويقية؛ حيث حال ضيق الوقت دون تنفيذ الأعمال بالمعايير الفنية المطلوبة، وفضل المنتجون تأجيل العرض إلى ما بعد الشهر الكريم.

ونستعرض في التقرير التالي 4 مسلسلات خرجت من السباق الرمضاني 2026.

مسلسل “قبل وبعد”

أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسل "قبل وبعد"، وانسحابها من سباق رمضان 2026، بسبب ضيق الوقت، رغم اكتمال التحضيرات والتعاقدات مع شركة الإنتاج والفنانين.

مسلسل "قبل وبعد"، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم.

مسلسل “حرم السفير”

خرج مسلسل "حرم السفير"، من المنافسة الرمضانية بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع عدد من النجوم، وجاء قرار التأجيل بسبب ضيق الوقت.

مسلسل "حرم السفير" مكون من 15 حلقة، بطولة يسرا وأحمد زاهر وناهد السباعي، تأليف أحمد عادل وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل “الحب لعبة”

تأجل عرض مسلسل "الحب لعبة" لبعد شهر رمضان 2026، بسبب اعتذار المؤلفة مريم نعوم، وحدوث تأخيرات في تحضيرات العمل الفني.

مسلسل “الحب لعبة” كان من المقرر أن يشهد أول بطولة مطلقة للفنان نور النبوي في دراما رمضان، فكرة سارة لطفي وإخراج محمد طاهر وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

مسلسل “طاهر المصري”

لن يشهد رمضان 2026 ظهور النجم خالد النبوي، فبعد غيابه عن السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي، أعلن صناع مسلسل "طاهر المصري" تأجيل عرضه ليذاع بعد الشهر الكريم عبر إحدى المنصات الرقمية، ، بالرغم من اكتمال تحضيراته.

العمل مكون من 15 حلقة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل تأليف أمين جمال، إنتاج تامر مرتضى مع اختيار غادة عادل لبطولة العمل النسائية ليواصل خالد النبوي غيابه عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي.

