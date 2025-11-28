كشفت منصة "واتش ات"، عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "ميد تيرم" استعدادا لعرضه على منصتها مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ونشرت "واتش ات"، الإعلان عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت: "صراع بين جيلين بظروف مختلفة وتفكير مختلف.. مسلسل ميد تيرم يعرض الأحد 7 ديسمبر".

كواليس مسلسل "ميدتيرم" وأبطاله

تدور أحداث المسلسل داخل أروقة إحدى الجامعات المصرية، حيث نتابع حياة مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وهم يواجهون ضغوط الدراسة والصراعات النفسية والتقلبات العاطفية التي تميز مرحلة الجامعة. ويعكس العمل رحلة كل شخصية في البحث عن هويتها وتحقيق طموحاتها وسط تحديات واقعية يعيشها جيل الشباب.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم الشباب هم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، تأليف محمد صادق، إخراج مريم الباجوري.

آخر ما عرض على منصة "واتش ات"

كانت آخر ما عرض على منصة "واتش" هو مسلسل "كارثة طبيعية" وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسام حامد.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

