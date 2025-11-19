كريم العمري يُجسد شخصية تاجر بالأزهر في مسلسل "قسمة العدل"

انضم الفنان كريم العمري، لأسرة مسلسل " قسمة العدل" بطولة النجمة إيمان العاصي، إذ يلعب دور تاجر في منطقة الأزهر ضمن أحداث العمل.

تدور أحداث مسلسل "قسمة العدل" في إطار درامي تشويقي، ويتناول العمل صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم الحي، بينما تقف شقيقتهم الوحيدة ضد أطماعهم المتصاعدة.

العمل بطولة إيمان العاصي، محمد جمعة، عابد عناني، رشدي الشامي، خالد كمال، دنيا ماهر، وهو من تأليف أمين جمال.

يذكر أن، كريم العمري شارك مؤخرا في مسلسل "لينك" وحصد على إشادات والعمل بطولة بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، غادة طلعت، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.