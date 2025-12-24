"ربنا سترها".. محمد إمام يكشف عن مشهد أكشن خطير من مسلسل "الكينج"

مروة الأزلي تتحدث عن كواليس مشاركتها في مسلسل "هابي هالوين" قبل عرضه

نشر الفنان محمد إمام فيديو لـ مشهد أكشن خطير من كواليس تصوير مسلسل "الكينج" والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر محمد إمام في مشهد الأكشن وهو يقفز أعلى السيارات لكنه فقد توازنه وكاد يسقط بجوار سيارة نصف نقل تسير في الطريق ضمن فريق التصوير.

وكتب محمد إمام تعليقًا على الفيديو الذي كشف عنه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ربنا ستر الحمدلله، بس بجد عاملكم مشاهد أكشن عالمية في مسلسل الكينج، بإذن الله هيبقى أحلى مسلسل عملته لحد دلوقتي، استنوا حمزة الدباح واللي هيعمله في رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

