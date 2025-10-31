كيف علق الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي" بعد عرضها؟

تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي" الذي خاض بطولته الفنان أحمد فهمي.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "المسلسل جامد جدا، رهيب رهيب رهيب وفي كمية كوميديا مش طبيعية وبدون مجهود كل الممثلين حلوين ودمهم عسل يعطيكم العافية، احنا اتبسطنا بيكم أوي وكان نفسنا يبقى فيه حلقات أكتر بكتير.. بنحبكم يا شعلة يا لذاذ، مسلسل جامد جدا ولازم جزء تاني وتالت يستاهل النجاح، ليه المسلسلات الحلوة بتخلص بسرعة؟، مسلسل جامد أوي بس زعلان إنه هو خلص بس فرحان أكتر إن فرقة الشعلة كسبت".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، وتدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

مسلسل "ابن النادي" يشارك ببطولته أحمد فهمي، حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، رشدي الشامي، وآخرين، وتأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.