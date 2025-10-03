تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور افتتاح مسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، الذي يُقام على مسرح (المسرح) في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان من بين الحضور: النجمة يسرا، النجم محمود حميدة، المخرج الكبير شريف عرفة، النجم خالد النبوي، كما حضر المخرج كريم العدل، الفنان أحمد عبدالوهاب، المنتج جمال العدل، المنتج محمد العدل، الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، الإعلامي طارق علام وزوجته المذيعة دينا رامز، الإعلامية هالة سرحان، المخرج هاني خليفة، المخرج أمير رمسيس، المخرجة هالة خليل، الفنانة جهاد حسام الدين.

كان الدكتور مدحت العدل قال عن المسرحية في بيان صحفي "أهمية المسرحية أنها تسرد أسرار لأول مرة يتعرف عليها الناس عن أم كلثوم وأغانيها، وقصص الحب في حياتها"، مضيفًا أن المسرحية تقدم للمشاهدين أول مسرحية موسيقية لا تقل عن مستوى مسرحيات برودواي الموسيقية تتناول سيرة أم كلثوم.

وأوضح "عند التحدث عن أم كلثوم نذكر المسرح، ولما نقول مسرح لمطربة يبقى مسرحية موسيقية، لذا أنا أرى أن هذا أنسب شكل ممكن تقدم فيه المسرحية، والمسرح الموسيقي يقدم فيه كل عناصر الإبهار وهي العناصر المستخدمة في مسرحية أم كلثوم.

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبدالواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، وتُعرض ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.