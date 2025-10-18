كشف الفنان عمر رياض نجل الفنان محمد رياض عن تقديم جزء ثان من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بعد ثلاثون عاما من عرض الجزء الأول بطولة النجم الراحل نور الشريف.

وكتب عمر عبر حسابه على "فيسبوك": "قالوا أن الحكاية خلصت، بس في حكايات بتختار هي ترجع نفسها، لن أعيش في جلباب أبي 2".

تدور أحداث مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي (نور الشريف) بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة (عبد الرحمن أبو زهرة) إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بفاطمة (عبلة كامل) بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب (محمد رياض)، وأربع فتيات (سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة)، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جداً بعيداً عن والده ونفوذه.

كان بدايات عمر رياض في التمثيل بمشاركته في مسلسل نصيبي وقسمتك ج4، ثم شارك في مسلسل (الحلم)، ثم حصل علي جائزة أفضل ممثل شاب في مسلسل قلع الحجر ٢ وهو حفيد الفنان محمود ياسين وابن الفنانيين محمد رياض ورانيا محمود ياسين.

يذكر أن آخر مشاركات عمر رياض الفنية كانت بمسلسل "قلع الحجر 2" بطولة الفنان محمد رياض وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من ياسر جلال بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ