"نتفليكس" تكشف عن الصور الأولى للموسم الثاني من مسلسل "مو عامر"

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كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميا عن الصور الأولى من الموسم الثاني من مسلسل "مو عامر"، الذي من المقرر طرحه في 30 يناير المُقبل.

مسلسل "مو عامر" الموسم الثاني تتأرجح فيه حياة "مو نجار" ما بين ثقافتين وثلاث لغات والكثير من الأمور التي تعاكس مسيرته كشابّ فلسطيني في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية. وفي الموسم الثاني، نجد "مو" عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته. ولأنه لاجئ لا يحمل جواز سفر، يتعين عليه استحضار كل ما في استطاعته من أسلوب ساحر واحتيالي ليتمكن من العبور. لكنه لا يعرف أنّ رحلة العودة إلى منزله ليست سوى البداية لمشاكله، وأنّ ثمّة رجلًا جديدًا في المدينة يستعدّ لسرقة حبيبته "ماريا" ووصفة "تاكو الفلافل" الخاصة به.

هذا المسلسل الحائز على عدة جوائز والذي يجمع بين الفكاهة والتشويق واللحظات المؤثرة؛ يتناول مواضيع واقعية من تأليف الفنانين الكوميديين "مو عامر" (من أعماله "Black Adam" و"Mohammed Texas") و"يوسف رامي" (من أعماله "Poor Things" و"Ramy") وإنتاجهما التنفيذي، وتولى الإنتاج التنفيذي لهذا العمل أيضًا شركة A24 و"هاريس دانو" والمُخرج "سولفان سليك ناييم".

موعد الإصدار: 30 يناير 2025

عدد الحلقات: ثماني حلقات مدّة كل حلقة 30 دقيقة، بطولة: محمد مو عامر وتيريسا رويز وفرح بسيسو وعمر إلبا وتوبي نيغوي وسايمون ريكس وجوهانا برادي.