محمود الليثي وعمر كمال في كواليس تجهيزات أغاني مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

يستعد مطربا الأغنية الشعبية محمود الليثي وعمر كمال، لتقديم أغاني مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكشف موقع "ET بالعربي" أن صناع المسلسل يعملون بشكل مكثف من أجل عرضه في ماراثون رمضان المقبل، وأن محمود الليثي وعمر كمال يقومان بغناء أغاني المسلسل.

ويواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسله الجديد، حيث كشف مصمم مشاهد الأكشن محمود طاحون عن التحضير لتصوير عدد من مشاهد المسلسل، ونشر صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها مع الفنان أحمد العوضي وعلق: "بسم الله توكلنا على الله فهد البطل بيولعها"، كما نشر صورة أخرى مع العوضي وهو يمتطي حصان وعلق: "عاش يا فهد".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين وياسمين رئيس وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن آخر أعمال العوضي على شاشة السينما كانت بفيلم "الإسكندراني" في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف وعرض مطلع العام الجاري.

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