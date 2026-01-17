كتبت- منى الموجي:

حصل مسلسل أشغال شقة جدا على جائزة المسلسل المصري المفضل في عام 2025، وذلك في حفل صناع الترفيه - joy awards 2026، الذي أقيم السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل حضور صناع العمل، وبينهم: هشام ماجد وأسماء جلال، شيرين دياب، خالد دياب، أحمد عبدالوهاب.

ووجهت شيرين مؤلفة العمل الشكر للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه، وقالت "شكرا على الجوائز اللي بتخلينا نكمل، قعدنا عشر سنين مش عارفين نعمل المسلسل، مفيش منتج آمن بيه، شكرا شركة الإنتاج اللي آمنت بالعمل، شكرا هشام ماجد اللي خلانا هنا النهاردة".

وقال مخرج العمل خالد دياب "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا هشام ماجد من غيره ماكانش اتعمل المسلسل، شكرا أسماء جلال، وأستاذ عبدالله أبو الفتوح اللي أتاح لنا هذه الفرصة وشكرا أحمد عبدالوهاب ومصطفى غريب".