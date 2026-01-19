مباريات الأمس
"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:56 ص 19/01/2026
خطف الفرنسي كلود لورا، الأضواء إليه في مباراة السنغال والمغرب بنهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد ظهوره المفاجئ في أرضية ملعب اللقاء وحديثه مع قائد السنغال ساديو ماني.

وشهدت مباراة المغرب والسنغال جدل تحكيمي بعدما انسحب لاعبو السنغال لاحتساب ركلة جزاء عليهم، لتكون على حافة الإلغاء بعدما دخل اللاعبون غرف الملابس.

وفي لقطة مفاجئة، ظهر كلود لورا في أرضية الملعب وفتح نقاشًا مع ساديو ماني وطالبه باستكمال المباراة، ليقوم ماني بعد هذا الحديث بالعودة للملعب ومطالبة زملائه باستكمال المباراة.

من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

يُعد الفرنسي كلود لوروا واحدًا من أكثر المدربين الأجانب تأثيرًا في تاريخ كرة القدم الأفريقية،، بعدما ارتبط اسمه بمحطات تاريخية مع عدة منتخبات داخل القارة، ليحصل عن جدارة على لقب "ثعلب أفريقيا"، أو "مدرب أفريقيا".

حيث يحمل لوروا رقمًا قياسيًا في المشاركات ببطولة كأس الأمم الأفريقية كمدرب، إذ ظهرت فرق تحت قيادته في 9 نسخ مختلفة، وهو أكبر عدد لأي مدرب في تاريخ البطولة حتى الآن.

وُلد كلود لوروا في 6 فبراير 1948 بفرنسا، وبدأ مسيرته التدريبية مبكرًا، قبل أن يختار خوض مغامرة طويلة داخل القارة السمراء، حيث عمل مع منتخبات تعاني من قلة الإمكانات، لكنه نجح في تحويلها إلى فرق تنافسية.

كانت أبرز محطاته مع منتخب الكاميرون، عندما قاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 1988، وهو الإنجاز الأهم في مسيرته التدريبية.

كما ارتبط اسمه بمنتخب السنغال، حيث أشرف على جيله الذهبي مطلع الألفية، وكان من بين الجهاز الفني الذي مهّد لظهوره التاريخي في كأس العالم 2002.

واصل لوروا رحلته مع منتخبات عدة، من بينها غانا، الكونغو الديمقراطية، عُمان، وتوجو، حيث حقق مع الأخيرة إنجازًا لافتًا بالوصول إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2013.

ولم يتوقف عند ذلك، إذ قاد منتخب بنين لصناعة تاريخ جديد بالتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا 2019 لأول مرة.

