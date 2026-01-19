اليوم.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

حدد محمد جبران، وزير العمل، وفق القرار الوزاري 346 لسنة 2025، الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والعاملين في القطاع الخاص.

وفق قرار وزير العمل، يستحق الإخوة المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة في أعيادهم الدينية وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، على النحو التالي:

الأقباط الأرثوذكس:عيد الميلاد - الغطاس - أحد السعف - خميس العهد - عيد القيامة.

الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة - عيد الميلاد - عيد القيامة.

وبحسب القرار، يجوز السماح لهم بأن يتأخروا في الصباح إلى الساعة العاشرة في أحد السعف وخميس العهد والغطاس.

ويحتفل الأقباط اليوم الاثنين 19 يناير 2026 بعيد الغطاس المجيد وهو من الأعياد السيدية الكبرى، والذي يحل إجازة رسمية وفق قرار وزير العمل.

