إعلان

اليوم.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

كتب : محمد أبو بكر

11:34 ص 19/01/2026 تعديل في 12:00 م

محمد جبران وزير العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد محمد جبران، وزير العمل، وفق القرار الوزاري 346 لسنة 2025، الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والعاملين في القطاع الخاص.

وفق قرار وزير العمل، يستحق الإخوة المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة في أعيادهم الدينية وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، على النحو التالي:

الأقباط الأرثوذكس:عيد الميلاد - الغطاس - أحد السعف - خميس العهد - عيد القيامة.

الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة - عيد الميلاد - عيد القيامة.

وبحسب القرار، يجوز السماح لهم بأن يتأخروا في الصباح إلى الساعة العاشرة في أحد السعف وخميس العهد والغطاس.

ويحتفل الأقباط اليوم الاثنين 19 يناير 2026 بعيد الغطاس المجيد وهو من الأعياد السيدية الكبرى، والذي يحل إجازة رسمية وفق قرار وزير العمل.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران عيد الغطاس إجازة رسمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)
أخبار المحافظات

أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)
"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب
رياضة عربية وعالمية

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب
فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
اقتصاد

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
أدوية التخسيس للأطفال.. متى يتم اللجوء إلى الحقن بدلا من الأنظمة الغذائية؟
أخبار مصر

أدوية التخسيس للأطفال.. متى يتم اللجوء إلى الحقن بدلا من الأنظمة الغذائية؟
الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح