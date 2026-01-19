ترحيل 42 فيتناميا من كمبوديا

بنوم بنه- (د ب أ)

أعلنت الإدارة العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية في كمبوديا، اليوم الاثنين، ترحيل 42 فيتناميا من البلاد بسبب إقامتهم وعملهم بصورة غير قانونية.

ونقلت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية اليوم الاثنين، عن الإدارة العامة للهجرة القول، إن عمليات الترحيل تمت عبر معبر "ميون تشي" الحدودي الدولي في إقليم بري فينج، بعد تحقيقات كشفت عن إقامة الأفراد المعنيين وعملهم بصورة غير قانونية في عمليات احتيال إلكتروني.

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للهجرة على موقع "فيسبوك"، أن العملية تم تنفيذها بناء على توجيهات رفيعة المستوى من سار سوخا، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالإضافة إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية.

وبموجب هذه التوجيهات، أصدر الفريق سوك فياسنا، المدير العام للهجرة، تعليماته إلى إدارة التحقيقات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترحيل جميع الفيتناميين الـ 42 (وبينهم ست نساء) من المملكة.