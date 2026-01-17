كتبت- منى الموجي:

فاز المسلسل السعودي شارع الأعشى بجائزة أفضل مسلسل خليجي في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- joy awards 2026، الذي أقيم السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

قدم الجائزة النجم الكبير محمد هنيدي، والذي قال "كل سنة وأنتم طيبين ودايما متألقين وكل سنة أحسن من اللي قبلها، الجمال ده لازم معاه نوجه تحية لهيئة الترفيه، والفائز هو مسلسل شارع الأعشى".

مسلسل شارع الأعشى إخراج أحمد كاتيكسيز، تأليف بدرية للبشر، بطولة إلهام علي، ريم الحبيب، خالد صقر.

حفل جوي أووردز شهد حضور كوكبة من النجوم والمشاهير، بينهم: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، يسرا، إلهام شاهين، أنغام، أحمد عز، أصالة، أحمد السقا، نيكول سابا، مايا دياب، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، رامي إمام، محمد إمام، دنيا سمير غانم، هنا الزاهد، هند صبري، حمادة هلال، حسن الرداد، رامي رضوان.