"شارع الأعشى" أفضل مسلسل خليجي في حفل joy awards 2026

كتب : منى الموجي

11:00 م 17/01/2026
    محمد هنيدي يقدم جائزة أفضل مسلسل خليجي في حفل صناع الترفيه (3)
    محمد هنيدي يقدم جائزة أفضل مسلسل خليجي في حفل صناع الترفيه (2)

كتبت- منى الموجي:

فاز المسلسل السعودي شارع الأعشى بجائزة أفضل مسلسل خليجي في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- joy awards 2026، الذي أقيم السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

قدم الجائزة النجم الكبير محمد هنيدي، والذي قال "كل سنة وأنتم طيبين ودايما متألقين وكل سنة أحسن من اللي قبلها، الجمال ده لازم معاه نوجه تحية لهيئة الترفيه، والفائز هو مسلسل شارع الأعشى".

مسلسل شارع الأعشى إخراج أحمد كاتيكسيز، تأليف بدرية للبشر، بطولة إلهام علي، ريم الحبيب، خالد صقر.

حفل جوي أووردز شهد حضور كوكبة من النجوم والمشاهير، بينهم: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، يسرا، إلهام شاهين، أنغام، أحمد عز، أصالة، أحمد السقا، نيكول سابا، مايا دياب، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، رامي إمام، محمد إمام، دنيا سمير غانم، هنا الزاهد، هند صبري، حمادة هلال، حسن الرداد، رامي رضوان.

المسلسل السعودي شارع الأعشى جائزة أفضل مسلسل خليجي Joy Awards 2026 حفل جوائز Joy Awards 2026 محمد هنيدي السعودية

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي