سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل الدولية "سمرلاد" الثامنة عشرة، التي ينظمها قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي القديم، بحضور الخبير البريطاني براين سمرلاد، رائد جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وعلاج الخنف، من مستشفى Great Ormond Street بلندن.

وأكد الدكتور النعماني أن انعقاد الورشة للعام الثامن عشر على التوالي يمثل تأكيدًا على عمق واستمرارية التعاون العلمي والطبي بين جامعة سوهاج والمؤسسات الطبية العالمية، مشيرًا إلى أن استضافة أحد أبرز الرواد الدوليين في هذا التخصص الدقيق تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم التعاون الدولي، ونقل الخبرات الطبية المتقدمة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفيات الجامعية.

وخلال اللقاء، أهدى رئيس الجامعة درع جامعة سوهاج للخبير البريطاني براين سمرلاد، تقديرًا لجهوده العلمية والطبية ودوره البارز في نقل الخبرات العالمية وتطوير مهارات الأطباء على مدار السنوات الماضية.

ومن جانبه، أعرب سمرلاد عن سعادته بتواجده داخل جامعة سوهاج، مشيدًا بمستوى الأداء الطبي والتنظيم داخل المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إلى أن ورشة العمل الجراحية شهدت مشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، وأسهمت في تعزيز المهارات العملية في أحد أدق تخصصات جراحة التجميل، مؤكدًا أن استمرار تنظيم ورشة «سمرلاد» الدولية للعام الثامن عشر يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التعليم الطبي بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن ورشة العمل تستمر حتى 21 يناير الجاري، وتشمل تطبيقات عملية مباشرة داخل غرف العمليات، وتسهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وعلاج الخنف.

وأشارت الدكتورة سامية سعيد، رئيس قسم جراحة التجميل، إلى أن الورشة تضمنت مناظرة 44 حالة مرضية، إلى جانب متابعة وتقييم المرضى الذين أُجريت لهم العمليات خلال الفترات السابقة، كما تم اختيار 7 حالات لإجراء عمليات ميكروسكوبية متخصصة لعلاج الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق والخنف.