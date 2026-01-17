"سلمى" يفوز بجائزة المسلسل المشرقي المفضل في حفل joy awards 2026

كتبت- منى الموجي:

فاز مسلسل سلمى بجائزة المسلسل المشرقي المفضل في النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه- Joy awards 2026، الذي أقيم مساء السبت 17 يناير، بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وتسلم فريق المسلسل وبينهم الفنان نيقولا معوض الجائزة، وأعربوا عن سعادتهم بالتكريم.

مسلسل سلمى إخراج إندر إيمير، بطولة مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، تقلا شمعون.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي عن أم تدعى سلمى تواجه حياتها بمفردها، ومسؤولية طفل وطفلة، في ظل اختفاء الأب.

حفل جوي أووردز شهد حضور كوكبة من النجوم، بينهم: نور علي، أصالة، محمد إمام، رامي إمام، حمادة هلال، دنيا سمير غانم، منة شلبي، حسن الرداد، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، شيكو، هشام ماجد، ريم مصطفى.