بطائرة خاصة.. محمد إمام يسافر إلى ماليزيا لتصوير مسلسل "الكينج"

كتبت- منى الموجي:

سافر النجم محمد إمام بطائرة خاصة مع فريق مسلسله "الكينج" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2026، إلى إحدى الدول الأجنبية، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

إمام نشر صورتين مع عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، بينهم الفنان منذر رياحنة، وأشار في تعليقه على الصور أنهم سوف يقومون بالتصوير في دولة ستكون مفاجأة، ولم يتم التصوير فيها من قبل، تقريبا، حسب قوله.

وعلم "مصراوي" أن محمد إمام وفريق الكينج، غادروا بعد حضوره حفل النسخة السادسة من صناع الترفيه- joy awards 2026، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى دولة ماليزيا.

إمام علق الصورتين عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مع حبايبي فريق عمل مسلسل الكينج، رايحين إن شاء الله نصور في بلد مفاجأة تقريباً ماتصورش فيها حاجة قبل كده".

"الكينج" تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، مجموعة كبيرة من الفنانين.