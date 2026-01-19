فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد

أوضحت شركة فوري للبنوك والمدفوعات الرقمية حقيقة وقف خدمة بيع تذاكر القطارات عبر وكلائها، وتلاعب بعض وكلائها بطباعة التذكرة أكثر من مرة وبيعها للعملاء.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إنها علمت بخبر اتخاذ هيئة السكة الحديد الإجراءات القانونية نحو إيقاف خدمة وكيل البيع لشركة فوري من وسائل الإعلام في حوالي الساعة الثامنة مساء أمس.

وأكدت الشركة أنها لم تتلق أية مخاطبات رسمية من هيئة السكة الحديد بخصوص هذا الموضوع تشمل تفاصيل المشكلة وحجمها بما يمكنها من بحثها والتحقق منها والعمل على تلافيها حال وجود خطأ من شركة فوري.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي أمس أعلنت، إيقاف وإلغاء خدمة بيع تذاكر القطارات عبر شركة "فوري" وجميع وكلائها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الركاب وضمان حوكمة منظومة البيع الإلكتروني.

وجاء ذلك بعد أن رصدت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد رصد قيام بعض وكلاء شركة "فوري" باستغلال خاصية "إعادة الطباعة" لإصدار تذاكر السفر لمرات متعددة وبيعها للجمهور بالمخالفة للقانون وتعليمات البيع الإلكتروني.

وأشارت فوري إلى أن الشركة ستقوم حرصا منها باستمرارها في تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة والتواصل مع الهيئة لمعرفة حجم وطبيعة المشكلة للعمل على حلها والاستمرار في تقديم الخدمة بالتعاون مع الهيئة تيسيرا على المواطنين.

وأوضحت أن الشركة تقوم بتنفيذ ما يقرب من 6 ملايين معاملة يومية بأمان تام تستفيد منها آلاف المؤسسات وملايين المواطنين دون مشاكل تذكر، وأنه حال وجود أية مشاكل خاصة بأية معاملات توجد آلية لحل هذه المشاكل يقوم من خلالها العميل بإرسال المعاملات محل النزاع إلى الشركة لتقوم بفحصها والتحقق من طبيعتها وجدواها ضمانا لحقوق الأطراف المشتركة في الخدمة.