ملتقى نغم للمسرح يطلق اسم مازن الغرباوي على دورته الخامسة

أعلن ملتقى نغم للمسرح بأن دورته الخامسة تحمل اسم المخرج الكبير مازن الغرباوي، والمقرر إقامتها في الفترة من 26 مارس حتى 2 إبريل 2026 على مسرح ستوديو نغم بالإسكندرية، وجاء هذا الإختيار احتفاءً وتكليلاً لمسيرة المخرج مازن الغرباوي الفنية المتميزة والتي تمتد لأكثر من عشرين عامًا.

وتشهد الدورة منافسات في محاور المونودراما، الديودراما، التريودراما، ومسرح الطفل، مع فتح باب التسجيل المجاني عبر استمارة إلكترونية من 16 يناير وحتى 20 فبراير 2026، على أن تبدأ مشاهدات العروض في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2026.

كما تتضمن فعاليات الملتقى عروض ميكروتياترو وستاند كوميدي، وورشًا فنية وندوات ثقافية، ويقام الملتقى تحت إدارة محمد عصمت، ورئاسة إبراهيم أحمد، والرئاسة الشرفية للنجم شريف الدسوقي.

المخرج مازن الغرباوي هو مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أول مهرجان دولي يُقام على أرض سيناء، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإبداع الفني والمواطنة عام 2013 كأصغر فنان في تاريخ مصر ينالها، وعلى جائزة أفضل عرض مسرحي دولي بفرنسا عن بيكيت أو شرف الله، كما تُوّج عام 2024 بـ جائزة THEATER AWARDS كأفضل مؤسس ورئيس مهرجان مسرحي دولي في العالم، ثم نال عام 2025 جائزة أفضل شخصية مسرحية مؤثرة على مستوى دول البحر المتوسط كأول مصري وعربي يحقق هذا التكريم من تركيا، ويُعد الغرباوي أول مصري وعربي يدشن نسخًا من مهرجان مسرحي مصري في أوروبا، وأول من عرض مسرحية مصرية في التاريخ بكوريا الجنوبية (جسم وأسنان وشعر مستعار – 2024)، هذا العرض الذي قدمه مؤخرًا مخرجًا ومؤلفًا ومصممًا للسينوغرافيا، وقد حصد العرض عدداً من الجوائز خلال الدورة الأخيرة من مهرجان المسرح المصري لعام 2025، ما يعكس استمرار تميّزه وريادته في تجديد لغة المسرح المصري المعاصر، وكذلك أول من قدم عرضًا مصريًا في الألفية الجديدة بالصين (انتحار معلن – 2024).

‏‎يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

‏‎كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان ، وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة القادمة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.