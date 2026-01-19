إعلان

مخرج "نور في عالم البحور": إخراج مسرحيات الأطفال أصعب من أعمال الكبار

كتب : مصراوي

10:00 ص 19/01/2026

المخرج شادي الدالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:
قال المخرج شادي الدالي، مخرج مسرحية "نور في عالم البحور"، إنه قدّم عرضين مسرحيين موجهين للأطفال، لافتًا إلى ان تلك المسرحية استغرقت مجهودًا كبيرًا على مستوى التفكير والتنفيذ.

وأضاف شادى الدالي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكتابة للطفل ليست أمرًا بسيطًا على الإطلاق، والعمل المسرحي الموجه للأطفال يُعد أصعب من العمل للكبار، لأن الطفل كمتفرج يحتاج إلى معالجة خاصة وجهد مضاعف لتوصيل الفكرة والمعلومة بشكل مبسط وجذاب.

واوضح أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا من أجل خروج المسرحية بهذا الشكل للجمهور، مؤكدًا أن المسرح الموجه للطفل يتطلب جهدًا كبيرًا لتوصيل الهدف والرسالة بشكل واضح ومؤثر.

وأشار إلى الموسيقار هاني شنودة رحّب بشكل كبير بتأليف موسيقى مسرحية "نور في عالم البحور"، وهو ما أسهم في دعم العرض فنيًا وإضافة بُعد موسيقى مميز يتناسب مع جمهور الأطفال.

اقرأ أيضا..
أسماء جلال تبرز إطلالتها في مهرجان Joy awards 2026 (صور)

ملتقى نغم للمسرح يطلق اسم مازن الغرباوي على دورته الخامسة

شادي الدالي نور في عالم البحور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان
زووم

"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان
انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
"ظلم فادح".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد التتويج بأمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

"ظلم فادح".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد التتويج بأمم أفريقيا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح