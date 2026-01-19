مخرج "نور في عالم البحور": إخراج مسرحيات الأطفال أصعب من أعمال الكبار

كتب - معتز عباس:

قال المخرج شادي الدالي، مخرج مسرحية "نور في عالم البحور"، إنه قدّم عرضين مسرحيين موجهين للأطفال، لافتًا إلى ان تلك المسرحية استغرقت مجهودًا كبيرًا على مستوى التفكير والتنفيذ.

وأضاف شادى الدالي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكتابة للطفل ليست أمرًا بسيطًا على الإطلاق، والعمل المسرحي الموجه للأطفال يُعد أصعب من العمل للكبار، لأن الطفل كمتفرج يحتاج إلى معالجة خاصة وجهد مضاعف لتوصيل الفكرة والمعلومة بشكل مبسط وجذاب.

واوضح أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا من أجل خروج المسرحية بهذا الشكل للجمهور، مؤكدًا أن المسرح الموجه للطفل يتطلب جهدًا كبيرًا لتوصيل الهدف والرسالة بشكل واضح ومؤثر.

وأشار إلى الموسيقار هاني شنودة رحّب بشكل كبير بتأليف موسيقى مسرحية "نور في عالم البحور"، وهو ما أسهم في دعم العرض فنيًا وإضافة بُعد موسيقى مميز يتناسب مع جمهور الأطفال.

