ماذا فعلت إليسا بحفلها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ؟- صور وفيديو

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إيوان يطرح أغنية بعيش مخنوق ويعود بها إلى الرومانسية

أحيت المطربة إليسا، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور جماهيري كبير، وهو ما يعد أول حفل لها بعد إصابة قدمها.

حفل إليسا في الجامعة الأمريكية

وتألقت إليسا على مسرح الـ Amphi Theatre بالجامعة الأمريكية (AUC) ضمن احتفالات Cap & Gown الخاصة بخريجي الجامعة، بتقديم أغاني عديدة عشقها الجمهور، وذلك وسط تفاعل كبير من جمهورها ومحبيها.

وظهرت إليسا في الحفل خلال تواجدها على خشبة المسرح وهى تقوم باستبدال حذائها، حيث قامت بخلع "حذاء كعب عالي" وارتدت بدلا منه "حذاء رياضي" لتجري بعد ارتدائه على المسرح أمام الجمهور.

إليسا تغني لعبة الأيام لأول مرة

كما قدمت إليسا خلال حفلها بالجامعة الأمريكية أغنية "لعبة الأيام" للمرة الأولى قبل طرحها أمام الجمهور بشكل رسمي عبر قناتها على "يوتيوب".

‎ET بالعربي‎ on Instagram‎: "‏🤩 إليسا تقدم من على مسرح الجامعة الأمريكية في مصر أغنية “لعبة الأيام” للمرة الأولى قبل إطلاقها.. وتخلع الكعب العالي في أول حفل لها بعد إصابة قدمها"‎

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