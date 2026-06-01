احتفلت المطربة رحمة محسن بتصدر أغنيتها "سر وجعنا" التريند وهي الأغنية الدعائية لـ فيلم إذما الذي بدأ عرضه بالسينمات مؤخرا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

نشرت رحمة محسن عددا من الصور التي أوضحت من خلالها تصدر أغنيتها قوائم الاستماع عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "ألف حمد وشكر لله علي كل حاجة حلوة بيمِن عليا بيها، فخورة بنفسي جدا وبمجهودي وتعبي إللي دايما ربنا بيكَلله بالنجاح، ومبسوطة إن كل غنوة بعملها بتوصل للناس وبيحبوها وتحديدا (سر وجعنا) لإنها كانت غنوة مهمة بالنسبة لي ولون لأول مرة بتسمعوني فيه، الغنوة بفضل الله تريند 94 علي مستوي العالم وتريند 1 على منصة إنستجرام وتريند في جميع الدول العربية وتريند في كندا، شكرا لله شكرا لحبكم اللي وصلنا".

فيلم إذما

ويشارك ببطولة فيلم إذما كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق.

رحمة محسن تشارك في مسلسل علي كلاي

كانت المطربة رحمة محسن تعرضت لانتقادات بسبب مشاركتها الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" في أولى تجاربها التمثيلية، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب كلاي بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

