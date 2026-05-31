احتفلت المطربة أنغام بذكرى مرور 25 عامًا على اغنية "سيدي وصالك"، والتي تعتبر من أشهر وأنجح أغاني أنغام، ونقطة تحول كبرى في مسيرتها الفنية.

أغنية سيدي وصالك

وشاركت أنغام متابعيها على موقع "انستجرام"، مجموعة صور لها في إحدى حفلاتها الغنائية، في موسم الرياض وكتبت: "25 سنة أغنية سيدي وصالك".

وظهرت أنغام بإطلالة رائعة ومميزة في حفلها الغنائي، مرتدية فستان سهرة طويل باللون الأحمر.

معلومات عن أغنية سيدي وصالك

صدرت أغنية سيدي وصالك عام 2001 ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم وحققت نجاحاً كبيرًا في مصر والوطن العربي، من كلمات عزت الجندي بمشاركة الشاعر محمد رفاعي، ألحان شريف تاج، توزيع موسيقي: طارق مدكور.

