أطلق المطرب أبو، حملة جديدة للخريجين، بمناسبة طرح أغنية ده وقتنا التي كان قد أهداها لهم قبل أيام.

أوضح أبو خلال فيديو طرحه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن الهدف من هذه الحملة توثيق لحظات التخرج المميزة لهؤلاء الخريجين من خلال عرض فيديوهاتهم في الكليب الذي سيطرحه لأغنية "ده وقتنا" الفترة المقبلة.

أبو يطلق أغنية ده وقتنا

وقال أبو: "لو انت بتتخرج السنادي أولا ألف مبروك، ثانيا أنا لسه منزل أغنية ده وقتنا عشان أحتفل بيكم ومعاكم بالتخرج.. ودلوقتي عايزكم تكونوا جزء من حاجة كبيرة جدا، صوروا نفسكم وانتوا بترددوا كلمات الأغنية مع أصحابكم، دفعتكم، أهلكم أو أي حد بتحبوه، نزلوا الفيديوهات على تيك توك، إنستجرام، فيسبوك، واعملولي منشن.. وهتظهروا معايا في الفيديو كليب الرسمي اللي هينزل لأغنية ده وقتنا على يوتيوب.. دي لحظتكم، ده احتفالكم، ودي الذكرى اللي هتعيش معاكم طول العمر، يلا امسكوا الموبايل ودوسوا ريكورد".

الجمهور يتفاعل مع حملة أبو

وشهدت الحملة التي أطلقها أبو، خلال الساعات القليلة الماضية تفاعلا كبيرا من قِبل الطلاب الذين شاركوه بلحظات من احتفالهم بالتخرج.

أغنية ده وقتنا تم تخصيصها للاحتفال بالخريجين، وهي من كلمات أبو ورمضان محمد، وألحان شادي حسن، وتوزيع فيصل فؤاد.

يشار إلى أن المطرب أبو، كان روج لأغنية "ده وقتنا" قبل ساعات قليلة من طرحها، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قال فيه إن يوسف نجل شقيقه تخرج من الدراسة.

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