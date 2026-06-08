يضع المطرب يامن حسني اللمسات الأخيرة على أحدث أغانيه، والتي يضمها لـ ميني ألبوم جديد يستعد لطرحه خلال الأيام المُقبلة.

ويتكون الميني ألبوم من 5 أغاني تأتي بألوان موسيقية مختلفة لتناسب أكبر عدد من الجمهور.

أغاني ألبوم يامن حسني

ويضم الميني ألبوم: أغنية سلام أمانة من كلمات حكيم نادي، وألحان محمد سعد، وتوزيع عمر إسماعيل، وأغنية توبة من كلمات وألحان وتوزيع مونتي، إلى جانب أغنية ستين سلامة من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان محمد غريب، وتوزيع ديفيد أمين.

كما يضم الألبوم أغنية هزازات من كلمات وألحان وتوزيع مونتي، ويراهن عليها يامن خلال الفترة المقبلة لما تحمله من طابع موسيقي مختلف، بالإضافة إلى أغنية خاتم الأنبياء من كلمات سعدوده، وألحان وتوزيع عمرو حليم.

يامن حسني يطرح ألبومه على المنصات قريبا

ومن المقرر أن يتم طرح أغاني الميني ألبوم على مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات يوتيوب، ويعكف حاليا فريق العمل على وضع اللمسات النهائية، تمهيدًا للإعلان عن مواعيد طرحها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

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