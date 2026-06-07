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يشهد عام 2026 العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مصر وبالأخص بموسم الصيف، إذ تروج العديد من شركات الإنتاج للعديد من هذه الحفلات التي تشهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا.

وتقوم شركات الإنتاج بنشر ملصقات دعائية خاصة بالحفل وتكشف عن أماكنها وأسعار التذاكر عبر صفحات هذه الشركات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجمع هذه الحفلات بين عدد من أبرز منسقي الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

ونقدم لكم في هذا التقرير خريطة حفلات التكنو في مصر خلال عام 2026:

حفل "أدرياتيك" في الساحل الشمالي 24 يوليو

يحيي الدي جي أدرياتيك حفلا موسيقيا في مصر في الساحل الشمالي 24 يوليو المقبل.

أدرياتيك هو منتج موسيقى إلكترونية سويسري، وثنائي دي جي يتكون من أدريان شالا وأدريان شفايتزر، حيث التقيا لأول مرة في عام 2008 وأنتج سويًا وتشغيل الموسيقى الإلكترونية باسم Adriatique منذ عام 2009، بشكل أساسي الهاوس والتكنو.

حفل "DHB" 6 أغسطس في الساحل الشمالي

ديب هاوس بايبل (DHB) منصة موسيقية عالمية مرموقة، وعلامة تجارية رائدة في مجال تنظيم الفعاليات، وشركة إنتاج موسيقي متخصصة في موسيقى الهاوس.

تشتهر ديب هاوس بايبل بتجمعاتها المميزة في وجهات عالمية خلابة مثل أهرامات الجيزة، وتستضيف بانتظام منسقي أغاني مشهورين مثل سيث تروكسلر، وماز، وأحمد سبينز، وتقيم حفلا في الساحل الشمالى 6 أغسطس المقبل.

حفل الدي جي "Solomun" 7 أغسطس في الساحل الشمالي

يحيي الدي جي سولمون حفلا موسيقيا في الساحل الشمالي 7 أغسطس المقبل.

ملادين كرودو سولمون، هو منسق موسيقى بوسني ألماني، حائز على أربع جوائز لأفضل منتج وأفضل منسق موسيقي وأفضل دي جي ميلوديك هاوس، ومن المقرر أن يقيم حفلا موسيقيا في الساحل الشمالي 7 أغسطس المقبل.

فريق "Rampal & Me" يحيي حفلا في الساحل الشمالي 14 أغسطس

يحيي فريق "Rampa & Me" حفلا موسيقيا في الساحل الشمالي 14 أغسطس المقبل.

"Rampa & Me" هما العقل المدبر والأساسيان لفرقة وCollective Keine Musik الألمانية الشهيرة للموسيقى الإلكترونية. يشتهران بدمج مزيج رائع من الـ Afro-house وDeep House، سيقدم الثنائي حفلاً ضخماً (B2B) على الساحل الشمالي في مصر يوم الجمعة، 14 أغسطس 2026، برعاية شركة other.exp.

الدي جي فرانسيس مرسييه يحيي حفلا موسيقيا 14 أغسطس في الساحل الشمالي

يحيي الدي جي فرانسيس مرسييه حفله في الساحل الشمالي يوم 14 أغسطس المقبل، فرانسيس ميرسييه، هو منسق أغاني ومنتج وصاحب شركة التسجيلات الهايتي، قوة موسيقية جبارة. فهو يرسم مسارات غنية ثقافياً، لحنية، وحيوية في موسيقى الهاوس من خلال مزج الإيقاعات، والترددات الروحية، والتأثيرات العالمية.

"Black Coffee" يحيي حفلا في الساحل الشمالى 21 أغسطس

يحيي الدي جي الجنوب أفريقي "Black Coffee" حفلا موسيقيا في الساحل الشمالي يوم 21 أغسطس.

بلاك كوفي هو منتج أسطوانات ودي جيه جنوب أفريقي، ولد في 11 مارس 1976 في ديربان في جنوب أفريقيا.

مهرجان "Exit Festival"

مهرجان "إكسيت" (EXIT) هو مهرجان موسيقي صيفي مشهور عالمياً وحائز على جوائز متعددة، ويُقام سنوياً في قلعة "بتروفا رادين" التاريخية في مدينة نوفي ساد بصربيا. وخلال العام الجاري، يتوسع المهرجان عالمياً ليقدم جولة دولية تشمل وجهات جديدة في الجبل الأسود ومالطا، بالإضافة إلى فعاليات "Starlight Festival" المقرر إقامتها عند أهرامات الجيزة في مصر يومي 9 و10 أكتوبر المقبل.

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