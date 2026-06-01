إيوان يطرح أغنية بعيش مخنوق ويعود بها إلى الرومانسية

كتب : منى الموجي

11:09 م 01/06/2026
    المطرب اللبناني إيوان (2)
    المطرب اللبناني إيوان (4)
    المطرب اللبناني إيوان (3)
    المطرب اللبناني إيوان (5)
    المطرب اللبناني إيوان (6)

طرح المطرب اللبناني إيوان أغنية بعيش مخنوق بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليختتم بها موسم ربيع 2026، وتعيده إلى الرومانسية.

أغنية بعيش مخنوق كتب كلماتها عبدالمنعم تهامي، ألحان مصطفى صبري وتوزيع شريف مجدي، وجاءت باللهجة المصرية وباللون الرومانسي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخراً باللون الإيقاعي مع أغنيتي "فوق فوق" و"شطّبنا".

قصة أغنية بعيش مخنوق

وتقوم فكرة أغنية بعيش مخنوق حول الحبيب الذي يعيش الحنين لحبيبته ويعاني من شعور الفقد والألم مستذكراً لحظات الفراق المليئة بالدموع، ويشتاق إلى حبيبته التي لا يستطيع نسيانها ولا يطيق العيش دونها.

تقول كلمات الأغنية: "بيخلص يومي ويعدّي وتِبدأ حيرتي من الشوق، ويطول ليلي ما يعدّي ولا أنا بنسى ولا بفوق. عيونه وهّو بيسيبني دموعه وهّو على حضني ده كله شوق معذّبني بعيش مخنوق في كل مكان".

فيديو كليب بعيش مخنوق

أما الفيديو كليب فتولى إخراجه جوزيف نصار، وجاء ليعكس روح أغنية "بعيش مخنوق" بصورة بسيطة. وتعاون إيوان في إطلالاته بالكليب مع مصمم الأزياء الأردني العالمي كيش جن.

وكان من المقرر أن يطرح إيوان أغنية بعيش مخنوق في وقت سابق، ولكنه فضّل تأجيلها بسبب ظروف الحرب، كما يستعد الفترة المُقبلة لطرح أكثر من أغنية.

